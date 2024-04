La Serie A avrà cinque squadre in Champions League nella stagione 24/25

Ora è ufficiale: l’Italia e la Serie A porteranno cinque squadre nella nuova Champions League che prenderà il via la prossima stagione. L’ufficialità è arrivata nella serata di ieri, dopo la qualificazione di Fiorentina ed Atalanta alle semifinali di Conference ed Europa League.

La Fiorentina infatti ha superato ai supplementari il Vitkoria Plzen, mentre la squadra di Gasperini ha perso 1-0 in casa contro il Liverpool di Klopp ma, forte dell’incredibile 3-0 ottenuto ad Anfield la scorsa settimana, ha passato il turno.

La classifica aggiornata è la seguente:

Italia: 19.429 punti

Germania: 17.929 punti

Inghilterra: 17.375 punti

Francia: 16.083 punti

Spagna: 15.313 punti

Se per l’Italia è ufficiale il quinto slot in Champions League, per la Germania la questione è ancora aperta. I tedeschi attualmente sono in vantaggio, anche in virtù del fatto che la Premier League ha solo una squadra in corsa nelle semifinali delle coppe (l’Aston Villa, in Conference League, contro Bayer Leverkusen, Bayern Monaco e Borussia Dortmund della Budesliga).



Ricordiamo che la UEFA ha annunciato il nuovo format della Champions League, che prenderà il via ad inizio stagione 2024 e che prevede un girone unico in cui tutte le squadre giocheranno dieci partite. Le prime otto classificate si qualificheranno per l'eliminazione diretta che funzionerà allo stesso modo di quella attuale.

