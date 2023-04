Serial Killer Exhibition: a Milano la mostra sugli omicidi più efferati della storia

La Milano Design Week 2023 è alle porte, ma non si tratta dell'unico evento di peso della stagione primaverile per il capoluogo lombardo. Al contrario, l'8 aprile verrà anche inaugurata la mostra Serial Killer Exhibition - World Tour di Italmostre. Come suggerisce il nome, l'esposizione è incentrata sui serial killer più pericolosi del mondo.

Quella di Italmostre è la prima mostra al mondo sui serial killer, e raccoglie una serie di oggetti originali e cimeli raccolti dai più efferati crimini della storia, da Ted Bundy a Richard Ramirez, da Alieen Wuornos a John Gacy e da Zodiac all'italiano Mostro di Firenze. Un evento più unico che raro per gli amanti del true crime, che promette di mostrare anche delle riproduzione di scene e corpi di reato per rievocare i crimini dei più famosi assassini seriali della storia.

L'altro valore centrale nella mostra è però la celebrazione e il ricordo delle vittime, i cui nomi passano spesso in secondo piano, o addirittura vengono dimenticati accanto a quello dell'assassino. Italmostre definisce l'esposizione un'"esperienza unica dall'altissimo valore scientifico, creata con l'ausilio di un team di esperti del settore, che hanno garantito la rigorosità e l'accuratezza dei contenuti".



Serial Killer Exhibition - World Tour è in mostra allo Spazio Ventura di Milano Lambrate, su un'area espositiva di ben 1.500 metri quadrati: per raggiungere lo spazio, se abitate a Milano, vi basterà prendere la linea 2 della metropolitana e scendere a Lambrate, per poi percorrere un breve tragitto di circa 8 minuti a piedi. Potete anche utilizzare le linee di superficie 33, 39, 54, 75 e 924, che si fermano a soli 500 metri dalla struttura.

La mostra sarà aperta dall'8 aprile al 4 giugno, dal martedì alla domenica e dalle 10:00 alle 19:00, con ultimo ingresso alle 18:00. Mauro Rigoni, amministratore delegato di Venice Exhibition Srl, ha spiegato all'ANSA che "con questo allestimento affronteremo temi molto forti, ma aiuteremo i visitatori anche a superare lo sgomento dei massacri guardando oltre il clamore sensazionalistico per appropriarsi di una lettura soprattutto scientifica delle motivazioni che portano all'omicidio"