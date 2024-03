Seiko, trionfa la semplicità: tre nuovi quadranti per la serie Presage

Nel mondo dell'orologeria si possono incontrare facilmente dalle splendide esagerazioni, come nel caso del Nautilus custom tempestato di zaffiri, ma c'è ancora tanto spazio anche per la semplicità (che non vuol dire affatto banalità).

Seiko ha aggiornato una delle sue serie intramontabili con tre nuove proposte di colore. Stiamo parlando dei Seiko Presage Classic Series, che accolgono tre quadranti unici e minimali, che si sposano con l'anima tradizionale del prodotto senza snaturarlo. Il più chiaro Shiroiro mostra una texture in rilievo ispirata direttamente alla seta, con tonalità che si avvicinano al panna. Un gioco di deboli contrasti con gli indici e le lancette, in acciaio lucidato, e con la cassa, sempre in acciaio, da 40.2 millimetri. Al suo fianco, il più scuro Sumiiro e il particolare Araigaki, in un debole color pesca. Il cuore pulsante è il Cal. 6R55 con riserva per 72 ore. Al loro fianco, due varianti semi-scheletrate, che espongono sul quadrante il Cal. 6R5J. In questo caso le colorazioni saranno solo due, una più chiara e una tendente al marrone scuro.

Il cinturino è in tutti i casi in acciaio, con maglia relativamente stretta a sette collegamenti. Tutti e cinque i modelli saranno disponibili a giugno 2024 a partire da 950 dollari per i modelli base.

