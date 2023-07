Seiko Prospex, guarda un po' chi si rivede: torna l'icona del 1965

Seiko ci sta prendendo gusto con i viaggi nel tempo: dopo il salto nel passato con il reveal dei G-Shock Remaster Black è arrivato il momento di rispolverare un'altra incredibile icona del passato della casa giapponese.

Torniamo di nuovo indietro nel tempo. Nel 1965 Seiko presentò il suo primo Diver, ma a dire il vero si trattava anche del primo in assoluto prodotto in Giappone. Automatico, resistente fino a 150 metri e con un pedigree da urlo: pensate che lo utilizzarono persino nella spedizione antartica giapponese da '66 al '69. Oggi questa vecchia gloria torna sul mercato in una splendida rivisitazione, fedele ma migliorato nelle specifiche, ora con resistenza fino a 200 metri e col nuovo Calibro 6L37, ancora più resistente agli urti. Sul fondo fa capolino il medesimo delfino dello storico modello del '65, così come direttamente dal passato arriva anche la scatola, completamente bianca con imbottitura blu.

Il quadrante grigio antracite è ispirato al modello originale, così come le dimensioni le riflettono fedelmente, con una cassa da 38 millimetri e uno spessore da 12,5 millimetri. Chiamato dai fan "62MAS", il Seiko Prospex SJE093 ispirato al modello del 1965 arriverà sul mercato ad agosto 2023 in un'edizione limitata da appena 1.965 pezzi. Il prezzo dovrebbe aggirarsi nei dintorni dei 3.700 euro.