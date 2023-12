Seiko Presage, un pezzo di storia al polso per i 100 anni della leggenda

L'orologeria giapponese e più in generale quella mondiale non sarebbe la stessa senza l'intraprendenza e la visione imprenditoriale di Kintaro Hattori, leggendaria figura che si cela dietro il logo di Seiko.

Era il 1881 quando Seiko mosse i suoi primi passi nell'industria dei segnatempo. Tuttavia, fu solo nel 1924 che, al grido di "One step ahead of the rest", sul mercato approdò il primo orologio da polso con la scritta Seiko sul quadrante.

Il 2024, dunque, sarà l'anno delle celebrazioni: un secolo da quando quel marchio, dalla fabbrica Seikosha, iniziò la sua storia al polso degli appassionati. Per festeggiare questo evento, il prossimo anno Seiko lancerà sul mercato un nuovo pezzo d'arte per la linea Seiko Presage, un orologio senza tempo in edizione limitata da soli 1000 pezzi. Una tiratura limitata per un orologio che riprende le linee di quel numero uno con il nome "Seiko" sul quadrante. Proprio il quadrante rappresenta uno degli elementi più preziosi dell'orologio, realizzato con una lavorazione smaltata in rilievo dal team di Mitsuru Yokosawa.

L'orologio riprende ogni singolo dettaglio di quell'opera prima, aggiornandone i materiali per un'esperienza unica e al passo con i tempi, a partire dal vetro zaffiro. Il marchio originale con la "S" appare sulla corona laterale ma anche sul fondello, dov'è presente anche lo slogan.

Il cuore pulsante è il calibro 6R5H automatico, con riserva da 72 ore, mentre il cinturino in pelle è realizzato in pieno stile dell'epoca in una conceria certificata dal Leather Working Group.

Il nuovo Presage SPB441 in tiratura limitata sarà in vendita nel 2024 al prezzo di listino per l'Europa di 2.000 euro. Potete fare riferimento alla pagina ufficiale dello shop Seiko per ulteriori informazioni.