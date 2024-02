Seiko Presage in edizione limitata per Nausicaä della Valle del Vento

Seiko ha annunciato una collaborazione con lo Studio Ghibli per rendere omaggio ad uno dei film d'animazione più acclamati di sempre: parliamo naturalmente di Nausicaä della Valle del Vento, oggetto di una limited edition con un segnatempo della serie Presage Craftsmanship.

La maestria dell'artigianato tradizionale giapponese al servizio di un cult dell'animazione. Questo orologio con quadrante smaltato blu presenta il logo visto sul vestito della protagonista del film mentre

Se il quadrante (con lancette bianche e decorazioni color oro) è di una bellezza rara, lo stesso si può dire movimento alimentato dal calibro 6R51 (evoluzione del precedente 6R55) con riserva di carica di 72 ore. E il movimento può essere visto tramite l'oblò trasparente del fondello, che mette in risalto la massa oscillante color oro. Sul fondello placcato oro è incisa una leggenda della Valle del Vento: "Vestita di abiti blu, scende su un campo d'oro".

Il cinturino è in pelle prodotto da artigiani certificati Leather Working Group, da segnalare poi il corredo, con l'orologio proposto in una elegante scatola con illustrata una scena del film e contenente anche un biglietto originale con un messaggio del regista Hayao Miyazaki: "Viviamo senza essere vincolati dal tempo." Serie Seiko Presage Craftsmanship x Studio Ghibli x Nausicaä della Valle del Vento è una collaborazione in edizione limitata disponibile da marzo 2024 in 1.500 esemplari.