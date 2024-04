Quanto sei disposto a spendere per un buon orologio? Questo costa poco ed è una bomba

Cerchi un orologio da uomo automatico, di qualità, ottima marca e che costi poco? Perfetto, allora abbiamo trovato quello che fa per te. Un orologio da polso sportivo con cassa e bracciale in acciaio ad un prezzo incredibile per le qualità di questo segnatempo.

VAI SUBITO ALL'OFFERTAParliamo di Orient Kano/Big Mako (referenza RA-AA0913L19B), orologio con cassa tonda in acciaio e bracciale a maglie piatte, anche questo in acciaio, con chiusura con fermo di sicurezza. La cassa è da 44 millimetri (spessa 13 millimetri) e il quadrante è di un blu profondo, protetto da un vetro minerale.

La lunetta bicolore blu e arancione è unidirezionale, l'orologio ha le funzioni giorno e data ed è equipaggiato con corona a vite, fondello a vite, materiale luminescente per le lancette e movimento a automatico a carica manuale. Il peso? Appena 50 grammi. Orient Kano/Big Mako RA-AA0913L19B è venduto e spedito da Amazon Italia e dunque potete contare su tutte le garanzie offerte dal rivenditore in caso di bisogno di assistenza post vendita e ovviamente sulla spedizione rapida, gratuita per gli abbonati Prime.

Orient è una Maison giapponese che produce segnatempo di ottima qualità, robusti e versatili, in questo caso parliamo di un diver resistente all'acqua fino a 200 metri, con un look sportivo.

