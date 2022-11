Dove seguire la cerimonia di apertura dei mondiali? Appuntamento al 20 novembre 2022

Le polemiche sulla Coppa del Mondo di calcio sono andate avanti sino alla soglia della cerimonia: mentre i tifosi continuano a chiedere a gran voce il boicottaggio dei Mondiali del Qatar, però, lo show andrà avanti con il suo programma e un palinsesto ricco di eventi.

L'appuntamento con la cerimonia d'apertura è fissato per il 20 novembre 2022 alle 15:30 ora italiana. Gli appassionati dello stivale potranno seguire l'evento in diretta su Rai1 oppure in streaming sull'app RaiPlay, sebbene l'Italia sia probabilmente l'unica vera "big" assente a questi Mondiali 2022, nonostante il paradosso della vittoria di Euro2020. Al suo fianco, tra i grandi esclusi, ci saranno la Turchia di Calhanoglu e la Svezia di Ibrahimovic, messa in ginocchio sul gran finale da una Polonia in grande spolvero.

Analogamente escluse anche Norvegia, Slovenia e Repubblica Ceca, ma nel resto del Mondo le cose non sono andate diversamente. Basti pensare a Salah e al suo Egitto, ma anche alla Nigeria del "nostro" Osimhen e alla Colombia di Cuadrado e Muriel. Insomma, a seguire i mondiali dal televisore ci sarà anche una fitta schiera di campioni.

Per quanto riguarda lo show inaugurale, invece, sappiamo già inno, colonna sonora e alcuni degli ospiti. La canzone che ci accompagnerà durante ogni match sarà Hayya Hayya (Better Together), di Trinidad Cardona, Davido & Aisha. Al suo fianco, altre tre canzoni, ovvero The World Is Yours To Take dei Tears for Fears con Lil Baby, Arhbo di Ozuna feat. GIMS e Light the Sky di Nora Fatehi.

Dua Lipa ha già dato forfait, insieme a Rod Stewart e Shakira, ma allo stadio Al Bayt ci saranno gli autori delle canzoni ufficiali, oltre ai Black Eyed Peas, Jeon Jung-kook (BTS) e Robbie Williams.

I Mondiali di Qatar 2022 saranno trasmessi in 4K sulla Rai, che si è accaparrata integralmente i diritti dei 64 incontri. Tra questi, i match della fase a gironi in prima serata e quelli a eliminazione diretta saranno visibili su Rai1, mentre le restanti partite saranno coperte da Rai2 e Rai Sport HD.