I segreti della gru di carta: cosa simboleggia uno degli origami più conosciuti al mondo?

L’arte giapponese degli origami è antichissima, risale alla fine del 1300 e ancora oggi viene utilizzata a scopo educativo e di ricreazione, ma non solo. È un’arte che viene applicata anche alla matematica ed è a tutt’oggi piena di simboli senza tempo - come la gru di carta. La sua leggenda ci è stata raccontata dal brand automotive Mazda.

Nella cultura giapponese la gru è un simbolo di longevità e buona sorte, proprio per questo la gru di carta è uno degli origami più diffusi e conosciuti. Anche detta Orizuru, la gru di carta va ben oltre il semplice foglio trasformato in animale, secondo la tradizione Senbazuru infatti a chi è in grado di piegare mille gru d’origami è concesso di realizzare un desiderio. Questa storia è stata ravvivata nel 1945, l’anno della bomba di Hiroshima. Si narra che la dodicenne Sadako Sasaki, avvelenata dalle radiazioni, iniziò a piegare mille gru di carta nella speranza di guarire, una vicenda che ha ben presto fatto il giro del Giappone e ha trasformato la gru di carta in un simbolo di pace e di speranza. A Hiroshima esiste addirittura un edificio con il nome Orizuru.

Certo realizzare una gru di carta non è affatto semplice, è un modello poco adatto ai novizi degli origami - anche se tentare non nuoce a nessuno. Toshi Aoyagi, membro fondatore della Origami Society di Toronto, considera la gru come “l’esame finale del corso per principianti”. Sempre secondo Aoyagi, la gru sarebbe uno degli oggetti “più perfettamente realizzati”, poiché il centro della gru rappresentato dalla “x” non è altro che il centro del foglio. “L’armonia dello schema è sorprendente”, ha detto il maestro, “la quantità di carta utilizzata nelle quattro direzioni è totalmente uguale”.

Se volete cimentarvi nella costruzione di una gru di carta, nella galleria in basso trovate un tutorial “passo passo” creato da Mazda, che dopo la pandemia si è impegnata in tutto il mondo nel proprio “Progetto Orizuru”. A causa delle restrizioni agli spostamenti dovuti alla pandemia, i visitatori di Hiroshima sono clamorosamente diminuiti, così Mazda attraverso i distributori esteri, i dipendenti e le comunità locali è riuscita a donare migliaia di gru di carta ogni anno. Ricordiamo che Mazda ha appena aperto gli ordini per la nuova MX-5.