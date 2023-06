C SEED N1 è il maxi TV da esterno che sembra un monolite, ma costa 233mila Dollari

C SEED ha presentato oggi il nuovo TV per esterni N1, un maxi televisore per esterni resistente agli agenti atmosferici caratterizzato da un supporto da pavimento minimal che lo rende simile ad una scultura.

A livello tecnico N1 Outdoor TV impiega solo 60 secondi per raggiungere l’altezza di tre metri, ed è caratterizzato da cinque pannelli MicroLED che si aprono nei successivi 25 secondi per comporre un unico display da 164 o 137 pollici. I pannelli si incastrano e offrono una resa visiva di alta qualità anche in ambienti diurni e sotto la luce solare diretta. Nel comunicato C SEED osserva che lo schermo può ruotare a 180 gradi, il che lo rende utilizzabile in vari ambienti.



Trova spazio anche il supporto HDR, mentre il rivestimento contribuisce a rendere i neri più veri ed i colori maggiormente vivaci senza alcun riflesso. Grazie alla funzione Adaptive Gap Calibration, i bordi sono praticamente invisibili. Sempre per quanto riguarda l’esperienza video, l’N1 offre il supporto HDR0+, l’elaborazione del colore a 16 bit, 4000 nits di luminosità, una frequenza di aggiornamento di 3.840 Hz e contrasto di 7.000:1.



Per quanto concerne l’esperienza audio, sono presenti degli altoparlanti coassiali da 100W ed un subwoofer, con supporto al suono surround da 5.1 a 9.2.



Essendo un TV principalmente per esterni, è resistente alle intemperie e si può lasciare aperto tutto l’anno anche sotto la pioggia neve e nei pressi dell’acqua di mare. Grazie ai sensori del vento e temperatura infatti è impossibile che il televisore si danneggi.



Un prodotto futuristico a 360 gradi, che ha un prezzo di 233mila Dollari americani e che è già disponibile in preordine, con consegna per prevista per il Q1 2024.