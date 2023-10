Anche con la seconda stagione, i produttori di The Bear si sono superati con la soundtrack

Lo scorso anno, più o meno in questo periodo, abbiamo parlato su queste pagine della soundtrack della prima stagione di The Bear, evidenziando l’ottima scelta musicale. Anche con la seconda serie di episodi, disponibile in Italia su Disney+, la produzione ha messo insieme un mix di canzoni che rendono ancora più giustizia agli splendidi episodi.

In un mix di rock, pop, canzoni d’autore ed elettronica, The Bear 2 propone un album che si adatta bene a qualsiasi circostanza e che può essere ascoltato sia in macchina che in ufficio, oltre che in palestra:

The Show Goes On - Bruce Hornsby & The Range

Handshake Drugs - Wilco

Transcendental Blues - Steve Earle

New Noise - Refused

She Drives Me Crazy - Fine Young Cannibals

Baby, I’m a Big Star Now - Counting Crows

You Are Not Alone - Mavis Staples

Strange Currencies - R.E.M

Goodbye Girl - Squeeze

Secret Teardrops - Martin Rev

Twenty Five Miles - Edwin Starr

Future Perfect - The Durutti Column

Make You Happy - Tommy McGee

I Like the Things About Me - Mavis Staples

Holiday Road - Lindsey Buckingham

I’ve Been Loving You Too Long (To Stop Now) [live] - Otis Redding

Tezeta - Mulatu Astatke

Beneath the Surface - Bob Bradley & Mia Bradley

Welcome - Harmonia & Eno ’76

Bastards of Young - The Replacements

Anytime - Neil Finn

Pretty in Pink - The Psychedelic Furs

Tonight Tonight - Smashing Pumpkins

Before the Next Teardrop Falls - Freddy Fender

Can’t Hardly Wait - The Replacements

It’s the Most Wonderful Time of the Year - Andy Williams

All Alone on Christmas - Darlene Love

Merry Christmas (I Don’t Want To Fight Tonight) - Ramones

Got My Mind Set on You - George Harrison

The Little White Duck - Dorothy Olsen

Dominick the Donkey - Lou Monte

I Want You - Lindsey Buckingham

A Marshmallow World - Dean Martin

Something So Wrong - Crowded House

The Things We Did Last Summer - Dean Martin

The Christmas Song - Weezer

Glass Concrete & Stone - David Byrne

Diamond Diary - Tangerine Dream

Love Story (Taylor’s Version) - Taylor Swift

Lay My Love - Brian Eno and John Cale

Stop Your Sobbing - Pretenders

The Crane Wife 3 - The Decemberists

The Day the World Went Away - Nine Inch Nails

Come Back (Live) - Pearl Jam

If You Want Blood - AC/DC

Supernova - Liza Phair

Velouria - The Pixies

Vega-Tables - Brian Wilson

Spiders (Kidsmoke) - Wilco

Animal - Pearl Jam

Half a World Away - R.E.M

Per risparmiavi la fatica di cercare manualmente tutte le canzoni, su Apple Music è disponibile la playlist della seconda stagione di The Bear.