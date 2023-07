La seconda maglia della Roma sembra di marmo ed è ispirata ai monumenti della città

Dopo l’incredibile successo ottenuto dalla maglia home della Roma 2023/24, Adidas e Roma presentano oggi il kit away per la stagione che sta per iniziare. Sulla maglietta, che la squadra di Mourinho sfoggerà durante le partite giocate fuori casa, non è presente il logo con il lupo ma lo stemma sociale della società.

La maglia presenta una texture che riflette gli elementi dell’architettura romana con stilemi corinzi, caratterizzati da foglie d’acanto e motivi floreali stilizzati. Sui fianchi, che terminano a coda di rondine, invece è presente un bordino che percorre tutta la lunghezza di colore antracite, ed è condito dalle tre strisce Adidas che sono richiamate anche sui fianchi dei pantaloncini.



Proprio i pantaloncini sono in color panna con tre strisce antracite sui fianchi. Sulle gambe invece è presente lo stemma del club ed il logo Adidas, oltre che il numero del calciatore chela indosserà. A completare il kit ci saranno i calzettoni bianchi con le tre strisce antracite ed il logo three bar di Adidas.



Il kit è già in vendita sull’AS Roma Store al prezzo di 100 Euro per la maglia, 45 Euro per i pantaloncini e 15 Euro per i calzettoni. Ovviamente tali prezzi escludono le patch e le personalizzazioni (20 Euro per il nome e numero e 10 Euro per il patch della Serie A).