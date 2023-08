Scrittrice trova miriadi di libri a suo nome in vendita: erano generati dall'IA - Aggiornata

Quando il nome di chi sta scrivendo è finito senza autorizzazione in un contenuto generato da siti Web IA, tra l'altro proprio nel titolo, ci siamo chiesti fino a che punto questi metodi spazzatura sarebbero stati utilizzati. In quella vicenda i "contenuti" sono stati fortunatamente rimossi, ma ora c'è un'altra storia IA su cui soffermarsi.

Dall'estero arriva infatti un'importante segnalazione da parte di una scrittrice con oltre 25 anni di esperienza, ovvero Jane Friedman. Mentre effettuava delle ricerche su piattaforme ben note come Amazon e Goodreads, quest'ultima ha infatti effettuato una spiacevole scoperta: l'esistenza di miriadi di libri a suo nome, nessuno dei quali autorizzato.

Ecco allora che, come spiegato direttamente dalla Friedman sul suo blog, in un articolo provocatoriamente titolato "Preferirei vedere i miei libri piratati rispetto a questo", è iniziata la battaglia per la rimozione dei libri fraudolenti dalle piattaforme coinvolte. Appurato che quanto pubblicato non era scritto da lei e che era probabilmente riempito di "testo inutile" generato mediante intelligenza artificiale, la volontà della scrittrice non poteva d'altronde essere che quella di far tornare il tutto alla normalità.

Peccato che a quanto pare non sia stato così semplice segnalare la vicenda alle piattaforme coinvolte, visto che l'autrice accusa queste ultime di aver mantenuto online i contenuti finché la sua protesta non è diventata virale sui social network. Per intenderci, il tweet del 7 agosto 2023 in cui Friedman rilancia il suo articolo e spiega l'accaduto conta oltre 1,4 milioni di visualizzazioni al momento in cui scriviamo.

La vicenda non è insomma di certo passata inosservata tra gli utenti, generando immancabilmente un ulteriore dibattito in merito all'utilizzo fraudolento dei sistemi di intelligenza artificiale. Un giorno dopo il tweet, ovvero l'8 agosto 2023, tutti i libri fraudolenti erano stati correttamente rimossi sia da Amazon che da Goodreads.

L'accusa mossa dalla scrittrice riguarda però il fatto che, appena un giorno prima, il 7 agosto 2023, le sarebbe stato risposto da parte di Amazon di dover fornire un "trademark per il proprio nome" per poter rimuovere i libri fraudolenti, cosa che non aveva a disposizione (qualcuno potrebbe dire "ovviamente"). Il caso sarebbe dunque stato "chiuso" e le sarebbe stato comunicato che i libri non sarebbero stati rimossi, cosa che invece sarebbe accaduta dopo che il succitato tweet sarebbe diventato virale sui social network. Per quel che concerne invece Goodreads, in questo caso l'autrice afferma che i libri IA sarebbero addirittura stati aggiunti al suo "profilo ufficiale" relativo alla piattaforma.

Una situazione assurda, che purtroppo sembra essersi verificata anche per altri autori. A tal proposito, a fine giugno 2023 un articolo di VICE ha indicato che malintenzionati stavano cercando di "scalare" le classifiche Bestseller di Amazon con libri "nonsense" generati mediante sistemi di intelligenza artificiale. Il tentativo sarebbe quello, a quanto pare, di sfruttare il self publishing (pratica pensata per gli autori che vogliono pubblicare in modo indipendente i propri libri) per provare a generare vendite "facili e rapide" mediante store online.

Da parte degli autori, chiaramente, si teme anche per la reputazione, visto che la pubblicazione a loro nome di "libri spazzatura" potrebbe purtroppo far pensare a qualcuno che siano loro stessi a fare uso di intelligenza artificiale, alla ricerca di "soldi facili". "Abbiamo un disperato bisogno di linee guida relativamente a questa valanga di attribuzioni errate e disinformazione", ha scritto Friedman, riferendosi alla situazione generale.

Nel frattempo, in un tweet dell'autrice Sarah Rose, arrivato in risposta proprio alla segnalazione di Friedman, si legge: "le persone continuano a dirmi di aver comprato il mio ultimo libro - che ha il mio nome sopra ma che non ho scritto [...]. L'editore non è riuscito a fermare il tutto e ho rinunciato". Insomma, la piaga dell'utilizzo dell'intelligenza artificiale per generare contenuti fraudolenti continua a far discutere, ma si spera che la vicenda di Jane Friedman e la conseguente rimozione dei libri incriminati possano rappresentare un precedente in grado di migliorare la situazione per gli autori di tutto il mondo.

Aggiornamento ore 13:00 11/08/2023: riportiamo di seguito le dichiarazioni di un portavoce Amazon in merito alla vicenda. "Abbiamo chiare linee guida sui contenuti che stabiliscono quali libri possono essere messi in vendita e, nel caso emergano criticità, indaghiamo tempestivamente su qualsiasi libro. Siamo lieti di ricevere i feedback degli autori e lavoriamo direttamente con loro per risolvere eventuali problemi. Investiamo molto per offrire un'esperienza di acquisto affidabile e per proteggere i clienti e gli autori dall'uso improprio dei nostri servizi".