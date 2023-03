Scream VI, per affrontare Ghostface serve un allenamento molto preciso

Se avete provato ad allenarvi come Goku ma i capelli invece di biondi vi sono diventati bianchi, non vi preoccupate: non siete da soli. Passando dagli anime al cinema, però, forse è possibile fissarsi degli obiettivi più verosimili.

A molti attori di Hollywood, infatti, viene richiesta una determinata prestanza fisica per prendere parte in alcune pellicole. Tra i tanti, è sicuramente il caso di Chris Hemsworth per il suo Dio del Tuono, o dei vari Hugh Jackman e Christian Bale, rispettivamente per Wolverine e per, beh... qualsiasi cosa intenda fare Christian Bale, vista la sua straordinaria plasticità fisica.

Ultimo, ma non per importanza, è il caso di Mason Gooding per il suo Chad in Scream VI. L'attore si è presentato sul set in condizioni atletiche straordinarie; il minimo, se intendete tenere testa a Ghostface.

Se nel corso della sua carriera Gooding non si è mai tirato indietro ai requisiti di scena, adeguando il suo fisico al ruolo a seconda delle necessità, è la "versione" di Scream VI ad aver catturato le attenzioni dell'ultimo periodo, al punto da portarlo a rivelare a Men's Health la sua routine di allenamento personalizzata per il film. Il workout, composto da esercizi multiarticolari e tanto core, è stato studiato per restituire l'impressione che il suo fisico sia in grado di "dimostrare che hai una più ampia serie di potenzialità rispetto alla semplice capacità di sollevare e posare le cose" da terra. Ma ecco in cosa consiste la sua routine:

Riscaldamento: Salto con la corda

3 serie da 40 secondi, recupero 20 secondi

Prima Superserie: Deadlift con Trap Bar + Spinte Manubri (Panca Piana)

4 serie - da 6 a 8 ripetizioni per esercizio

Seconda Superserie: Trazioni alla sbarra (zavorrate) + Piegamenti in verticale

4 serie - da 6 a 8 ripetizioni per esercizio

Core Finisher: Leg Raise alla sbarra + Dragon Flag (solo fase eccentrica)

4 serie - da 6 a 8 ripetizioni per esercizio

Vale la pena ricordare che quando un personaggio famoso condivide la propria "scheda" di allenamento, più o meno completa che sia, le informazioni in essa contenute non andrebbero mai intese come un consiglio da seguire alla lettera: ogni persona ha bisogno di seguire i suoi cicli e i suoi ritmi e avrà bisogno di interventi specifici e personalizzati per esprimere al meglio le proprie potenzialità con l'aiuto di un professionista del settore, ma è sempre interessante scoprire cosa si nasconde dietro le quinte.