Score 2022-23, le nuove card Panini Serie A: cosa cambia tra fat e retail?

Dopo settimane di rumor e un hype in crescita esponenziale dal "botto" del 2022, sono tornate le card Panini Score per il 2022-23, andando a raccontare la storia di una stagione calcistica ricca di emozioni e grandi sorprese.

La Serie A 2022-23 secondo Score abbraccia delle linee più vintage rispetto agli elementi grafici di forte rottura con il passato che hanno caratterizzato invece il lancio di Calciatori Panini 2022-23.

Confermati in larga parte ma rinnovati nel design anche gli inserti, mentre la caccia alle parallel si fa più agguerrita che mai. Abbiamo avuto anche noi il nostro primo, soddisfacente contatto con questa collezione attraverso uno Starter Pack e alcune bustine di tipo fat.

Come per il grande ritorno del 2021-22, le nuove Score propongono un raccoglitore a 9 pagine per foglio trasparenti, in grado di ospitare tranquillamente tutta la collezione (a differenza di Donruss) ma decisamente entry-level come qualità complessiva, soprattutto se si intende portare a termine una collezione di pregio con tirature limitate a valore relativamente elevato. Nello Starter Pack troverete, oltre al raccoglitore, una guida introduttiva che spiega ogni inserto nel dettaglio, oltre a una checklist completa, divisa tra prima e ultima pagina del raccoglitore. Sempre nel pack, troverete anche due bustine fat da 30 card ciascuna, con quattro speciali garantite, suddivise tra due inserti e due parallel, più eventuali "hit". Chi intende andare fino in fondo con la collezione, potrà valutare i box fat, con 12 pacchetti da 30 card, e i box retail, con 20 pacchetti da 10 card.

Le differenze rispetto alla stagione 2022-23 sono molteplici. In assenza di un post con dichiarazioni ufficiali, non può essere garantita la presenza di autografi in nessun tipo di box (lo scorso anno ne erano garantiti due con 10 box retail e uno con 10 box fat).

In ogni box retail sono garantiti 12 inserti e 8 parallel, con ben 3 numerate, mentre nei box fat si passa alla bellezza di 24 inserti e 24 parallel, con almeno 4 numerate. Inoltre, le parallel "Lava" sono state sostituite dalle nuove "Swirl", sempre esclusiva dei box e delle bustine retail. Nei box fat, invece, troverete solo le classiche parallel "Laser".

Un'altra differenza riguarda l'inserto "Breakthrough" che diventa orizzontale, mentre l'inserto "3D" lascia spazio alle nuove "Captain". Confermate le rarissime "Intergalactic" e "Game Face".

Avete già iniziato a cercare le vostre card preferite? Fatecelo sapere nei commenti!