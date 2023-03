Alla scoperta della pizza vegetariana: dove mangiarla in Italia?

Sta spopolando anche in Italia la pizza vegetariana, una rivisitazione in salsa veg di uno dei piatti più famosi del nostro paese. Col passare dei mesi sono sempre più i ristoranti che la stanno inserendo nei loro menù, ma in cosa consiste e dov’è possibile mangiarla?

La pizza vegetariana si differisce da quella tradizionale, con l’impasto base condito dalla salsa al pomodoro e mozzarella, a cui si possono aggiungere tutte le tipologie di verdure e condimenti di stagione: dalle zucchine alle melanzane, passando per i peperoni, il cuore di carciofi, gli spinaci, le carote, ma anche funghi, capperi, sedano, olive ed origano. Nella maggior parte dei casi, le verdure sono precotte, e vengono accompagnate da una foglia di basilico ed un filo d’olio di oliva. Eliminando la mozzarella, invece, la pizza diventa vegana.

Se volete mangiare la migliore pizza d’Italia, non potete non provare quella proposta da Pizzarium Bonci a Roma, che secondo il critico gastronomico Evan Kleiman è unica grazie ad un “impasto morbidissimo fatto con la farina di burrato di Mulino di Marino”.

Sempre a Roma, la pizza vegetariana viene proposta anche da Emma, in pieno centro storico, oltre che da Alice Pizza Via delle Grazie.

Anche a Napoli è possibile provarla, da Spicchi D’Autore in Via Gino Doria: d’altronde il capoluogo partenopeo è la casa della pizza e non poteva mancare anche un’opzione per i vegetariani.

A Milano invece il sito Taste Atlas segnala lapizza vegetariana di Portobello, che figura tra le migliori 50 pizzerie di Milano grazie alla sua sofficità, croccantezza e mozzarella di alta qualità.

Insomma, se siete stanchi dei nuggets vegetali di Burger King e volete provare una pizza vegetariana, le opzioni non vi mancano. Se poi volete preparare a casa una pizza di alto livello abbiamo appena provato i nuovi forni Ooni assieme al Maestro Stefano Callegari.