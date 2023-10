Alla scoperta delle origini della terrificante festa di Halloween

Le origini di Halloween risalgono all’antica celebrazione celtica di Samhain, che si teneva il 31 ottobre. Questa festa segnava la fine dell’estate e l’inizio della stagione oscura, in cui il confine tra il mondo dei vivi e dei morti si assottigliava.

Nella trasformazione cristiana, con l’arrivo del Cristianesimo, la Chiesa cercò di sovrapporre le celebrazioni pagane a quelle religiose, dando origine alla festa cristiana di “Tutti i Santi”, o Ognissanti, celebrata il 1 novembre. La vigilia di Ognissanti divenne nota come “All Hallows’ Eve”, da cui deriva il nome Halloween.

Riguardo le tradizioni e i simboli, Halloween ne è fortemente caratterizzata, infatti ne fanno parte il travestimento, l’intagliatura delle zucche per creare lanterne spaventose e la raccolta di dolcetti durante il “dolcetto o scherzetto”. Il simbolo più iconico è la zucca intagliata con un volto spaventoso, conosciuta come “jack-o’-lantern”.

È interessante notare che l’immigrazione irlandese negli Stati Uniti ha contribuito notevolmente a diffondere le tradizioni di Halloween. Questa festa è stata così influente che ha raggiunto fama globale nel corso del tempo. Le origini di Halloween sono radicate in antiche celebrazioni celtiche e nella fusione con le festività cristiane.

Oggi, è una festa ampiamente apprezzata in tutto il mondo e caratterizzata da costumi, decorazioni spaventose e divertimenti legati al tema dell’orrore. Quindi, mentre ci prepariamo a festeggiare la notte più spaventosa dell’anno, è interessante ricordare le sue radici profonde e la sua evoluzione nel corso dei secoli.