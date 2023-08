Scooter elettrici riciclati, design e ambiente: la nuova sfida di Fukasawa

Più volte finito tra i migliori smartphone Android entry level degli ultimi anni, lo spirito urbano di Realme GT Master Edition è uscito fuori dalla penna di Naoto Fukasawa, uno dei maestri del design dei nostri tempi, che ha da poco firmato la sua ultima creazione.

L'esaltante partnership tra Gogoro e MUJI, infatti, ha dato vita a una collezione a cavallo tra mobilità urbana, sostenibilità ambientale e design con gli scooter elettrici Gogoro VIVA ME e Gogoro VIVA MIX ME e una collezione esclusiva di accessori per affrontare la giungla urbana dal nome "Recycling for Good". Caratterizzati da una progettazione che mette al centro dell'equazione la sostenibilità e l'essenzialità, gli e-scooter firmati MUJI sono stati sviluppati utilizzando materiali riciclati e piattaforme di mobilità elettrica di ultima generazione.

Naoto Fukasawa ha commentato il frutto di questo sodalizio enfatizzando in particolar modo l'aspetto collaborativo che ha portato a un risultato di maggiore impatto: "non è solo questione di uno più uno uguale a due. Facciamo in modo che uno più uno restituisca più valore, invece" con un chiaro riferimento, evidentemente, anche alla comunione d'intenti tra i due brand, che vedono nella sostenibilità uno degli unici modi possibili per continuare a innovare. Gli e-Scooter di Gogoro X MUJI saranno commercializzati a Taiwan e vanteranno anche un sistema di battery swap che gli consentirà di ridurre in maniera ancora più significativa il loro impatto ambientale.