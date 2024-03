Sconti LEGO: offerte di Pasqua e due set in regalo con gli acquisti online

Dal 12 al 21 marzo LEGO presenta le offerte di Pasqua solo online con tanti set in vendita a prezzo ridotto solamente per dieci giorni. Inoltre, due set gratis in regalo con i tuoi acquisti a partire da 40 euro.

Spendendo almeno 80 euro in prodotti LEGO entro il 31 marzo (solo online) riceverete il set Casa Fiorita LEGO (40682) composto da 277 pezzi necessari per costruire una piccola casetta a forma di uovo con giardino oltre a due personaggi animali, ovvero il pulcino e il coniglietto di Pasqua. Con gli acquisti per importo di almeno 40 euro riceverete invece il playset Coniglio di Pasqua con uova colorate, 68 pezzi per dare vita ad un coniglietto pasquale che sgranocchia una carota, insieme a tre uova di Pasqua colorate.

Tra i prodotti LEGO ora in offerta troviamo numerosi pack della linea LEGO Super Mario e ancora la Mini dimora infestata Disney, Jake Sully e il suo Avatar, L’astronave dei Nuovi Guardiani, L’avventura di Jasmine e Mulan, La stanza del trono di Re Namor, L’accademia dello spazio di Olivia, Kit da scrivania di Hogwarts, il set LEGO Duplo Il mio primo cagnolino e gattino con suoni, Stunt Riders sfida impossibile e Creazioni con il bastone di Monkie Kid.