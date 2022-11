La scienza delle pulizie di Dario Bressanini è un successo: è fra i libri più venduti

Avere un amichevole chimico di quartiere come Dario Bressanini sempre all’erta, pronto a sventare la minaccia delle bufale scientifiche e a educare la massa ai veri trucchi per cucinare e pulire, è una gioia per chiunque. Ora la scienza è capace di aiutarci anche con le pulizie grazie a un libro già best seller.

Addio storielle su aceto e bicarbonato, la verità è un’altra e Bressanini la spiega tra Instagram e TikTok con piccole pillole imperdibili e, soprattutto, nei suoi libri. Dopo i bestseller La scienza della pasticceria, La scienza della carne e La scienza delle verdure, l’amatissimo docente ha lanciato il 31 ottobre 2022 La scienza delle pulizie, ultimo libro dedicato alle pulizie domestiche inquadrate sia dal punto di vista pratico che da quello rigorosamente scientifico, acquistabile online e nelle libreria di tutta Italia.

Su Amazon è già un successo, tanto che è il secondo libro più venduto nel Belpaese e il primo nella categoria “I più desiderati”. Dopotutto, chi vuole farsi sfuggire di questi tempi i segreti per risparmiare soldi nella pulizia di stoviglie, abbigliamento e mobilio vario? Tra esperimenti e approfondimenti, come Bressanini ci ha educati negli scorsi anni con tantissimi video sul suo canale YouTube, il suo ultimo scritto è davvero imperdibile.

Il trionfale ingresso di La scienza delle pulizie nelle classifiche è segnale dell’apprezzamento per il divulgatore, uno dei più seguiti in Italia per la semplicità con cui spiega anche le nozioni scientifiche più complesse al fine di comprendere meglio la nostra vita quotidiana. A influire potrebbe essere anche la distribuzione di due capitoli gratuiti dedicati a metalli, gioielli e odori, scaricabili sul sito di Feltrinelli Editore, che qualcuno potrebbe definire una mossa di marketing ma che, in realtà, ci sentiamo di definire simbolo della bontà di Dario Bressanini - sempre il nostro amichevole chimico di quartiere preferito.