La Scienza dell'Incredibile di Massimo Polidoro: il nuovo libro dell'autore di Superquark

Giornalista, divulgatore scientifico, scrittore, docente e conferenziere. Così si definisce sul suo sito internet Massimo Polidoro, il cui volto è diventato famoso per essere stato una presenza fissa a Superquark assieme al compianto Piero Angela. Il co-fondatore del CICAP è ora pronto a lanciare un nuovo libro: La Scienza dell'Incredibile.

Negli ultimi anni Massimo Polidoro si è fatto conoscere soprattutto per il lavoro che svolge per il web, su YouTube, dove il suo canale da 230.000 iscritti appassiona ogni settimana con contenuti legati a grandi misteri (talvolta anche irrisolti) e miti da sfatare. Un vero e proprio lavoro da debunker il suo, sempre intento a smontare con prove ed evidenze scientifiche teorie pseudo-complottiste e fascinazioni di varia natura. Potremmo quasi definire Massimo Polidoro un "indagatore dell'incubo" dei nostri tempi, e siamo più che sicuri che l'accostamento lo renderà alquanto felice - del resto nei suoi video ha anche inventato una sorta di alter-ego con le fattezze di Groucho, il fido assistente tuttofare di Dylan Dog.

Ora Massimo Polidoro si appresta a lanciare un nuovo libro nel quale proverà a spiegarci come le nostre convinzioni possano trasformare il modo in cui percepiamo il mondo. Come nascono e soprattutto come si diffondono le credenze popolari? Idee insolite e assurde possono davvero diventare delle prove inconfutabili? Edito da Feltrinelli, La Scienza dell'Incredibile sarà disponibile all'acquisto il prossimo 28 marzo, vogliamo però segnalarvi anche degli appuntamenti per conoscere Massimo Polidoro dal vivo, acquistare il libro in anteprima e ottenere un autografo dall'autore. Si parte il 23 marzo 2023 alle ore 20:30 al MUSE di Trento, mentre lunedì 27 marzo 2023 l'appuntamento è a Milano nello Spazio Atelier del Teatro Menotti alle ore 18:00.