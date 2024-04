Lo scherzo che J.K. Rowling ha fatto a Stephen Fry per gli audiolibri di Harry Potter

Fra i tantissimi modi che abbiamo per fruire Harry Potter c'è anche quello degli audiolibri, che in Inghilterra sono famosissimi grazie alla voce di Stephen Fry, attore britannico che li ha interpretati tutti e sette. Ma J.K. Rowling gli aveva giocato un brutto scherzo proprio sugli audiolibri.

A raccontare l'aneddoto è stato proprio Stephen Fry, ricordando la prima volta che Harry Potter e la pietra filosofale gli è stato proposto dal suo agente come audiolibro da interpretare. Quando si è trovato davanti il libro però ha capito che non era proprio per bambini, come gli era stato detto, così ha incontrato l'autrice, J.K. Rowling. Chi invece pensa che Harry Potter sia proprio per bambini è Miriam Margolyes.

Terminate le registrazioni, Stephen Fry aveva detto a J.K. Rowling: "Sono convinto che questo libro andrà benissimo" e lei in tutta risposta aveva commentato che ci sperava tanto visto che ne aveva già scritto un altro. A quel punto Fry sembra avesse commentato con un "Buon per te" un po' paternalistico e accondiscendente, cosa che forse all'autrice non era piaciuta troppo.

Nel secondo libro, stando ai ricordi di Fry, c'era poi una frase che lui stesso faceva fatica a leggere bene: "Harry pocketed it", cioè "Harry lo mise in tasca". In inglese non è facile da pronunciare visto che la frase è molto allitterativa, perciò Stephen Fry aveva chiamato J.K. Rowling chiedendole se poteva dire "Harry put it in his pocket", stesso significato ma un modo diverso di dirlo.

In tutta risposta J.K. Rowling aveva detto di no, ma non solo, Stephen Fry ha ritrovato la stessa identica frase in tutti i libri successivi di Harry Potter.

E voi la sapevate questa? Diteci la vostra nei commenti, noi vi raccontiamo anche perché J.K. Rowling ha rifiutato la parte di Lily Potter nei film.

