Scarpe motorizzate? Esistono, e permettono di andare più veloci del 250%!

Una delle cose che tutti facciamo in aeroporto è camminare sui marciapiedi mobili per passare da un gate all'altro in poco tempo e senza stancarci. E se tale esperienza di camminata assistita fosse estesa a tutte le superfici tramite delle scarpe create ad hoc? Questa è la proposta del progetto Kickstarter di Moonwalkers.

Le calzature, realizzate da Shift Robotics, promettono di essere le "scarpe più veloci al mondo", aumentando la velocità della vostra camminata fino al 250% rispetto a qualsiasi footwear tradizionale. Il crowdfunding delle scarpe è stato un successo, con un totale raccolto fino ad ora di circa 330.000 Dollari, contro i 90.000 richiesti dalla campagna su Kickstarter.

Il CEO di Shift Robotics, Xunjie Zhang, ha spiegato ai microfoni di Wired che le Moonwalkers possono essere utilizzate come delle scarpe normali ma anche che, tramite un apposito movimento (sollevando il tacco e ruotando la pianta del piede verso destra), è possibile attivare la modalità Shift, che utilizza dei motori per accelerare la camminata di chi le indossa. Con un gesto analogo, poi, è possibile tornare nella modalità Lock, che ferma i motori. In questo modo, secondo l'azienda, gli utenti potranno passare senza rischi dal movimento assistito ad una posizione ferma, per esempio per scendere le scale, fermarsi ad un marciapiede o attraversare delle aree particolarmente congestionate.

Non solo: ovviamente, le Moonwalkers hanno dei freni integrati, che promettono di bloccare completamente ogni movimento nell'arco di un metro. In più, le calzature utilizzano l'IA per regolare automaticamente l'andatura in caso di salita o di discesa e per adattarsi alla camminata dell'utente. Infine, le scarpe promettono di adattarsi anche ai terreni accidentati, in modo da non causare perdite di equilibrio e cadute a chi le utilizza.

Qual è il feeling delle Moonwalkers una volta indossate? Difficile dirlo, per ora, dal momento che le scarpe verranno lanciate solo in estate. Per ora, se volete, potete preordinarle dal sito web di Shift Robotics, versando una cauzione totalmente rimborsabile da 50 Dollari. Attenzione, però: il prezzo finale delle scarpe è di 1.399 Dollari, non proprio una cifra per tutte le tasche. La prima impressione di Brent Rose, il redattore di Wired che ha potuto provare un prototipo delle calzature in anteprima, sembra però essere positiva: "è come indossare un marciapiede da aeroporto. Solo che si adatta a come cammino!".