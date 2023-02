Il Sanremo più social di sempre: il TikTok ufficiale ormai è inarrestabile

Iniziato con le polemiche e culminato in una lunga serie di colpi di scena, quello andato in onda dal palco dell'Ariston è stato sicuramente un Festival speciale. La presenza di Chiara Ferragni, del resto, aveva già fatto capire come sarebbe andata creando in diretta il profilo Instagram di Amadeus.

Non solo: per chi se lo fosse perso, questo è stato anche l'anno di TikTok, dove il canale ufficiale di Sanremo ha seguito in maniera puntuale quanto avvenuto sul palco, pubblicando i momenti più emozionanti, divertenti e dissacranti della kermesse musicale.

Arrivato alla soglia dei 330mila follower e con oltre 6 milioni di like, sanremorai ha portato il Festival di Sanremo sull'etere dandoci l'occasione di rivivere la premiazione di Marco Mengoni, il nuovo singolo dei Depeche Mode e tanto altro ancora.

A guidare il profilo è l'emozionante ritornello di Supereroi di Mr. Rain, con oltre 6 milioni di visualizzazioni, seguito dal pezzo del vincitore Mengoni e un frammento dello "show" della Vanoni, che però non ci ha ancora spiegato il mistero dei carciofi né svelato a cosa si riferiva il criptico invito a Fedez.

Una cosa è certa: dopo tanti anni Sanremo continua a intrattenere e stupire, trascinandoci tutti, come sempre, nel suo vortice di musica e follia. Alla prossima edizione, probabilmente ancora più social!