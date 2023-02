Alla fine, Sanremo è sempre Sanremo: ascolti top per le prime due serate

Nonostante le critiche, ed i proclami sul web, Sanremo si conferma l’appuntamento top della programmazione televisiva italiana. A certificarlo sono gli ascolti delle prime due serate del Festival 2023, che hanno fatto il pieno di spettatori.

La puntata di ieri sera, caratterizzata dalla presenza dei Black Eyed Peas, l’esibizione degli altri 14 cantanti in gara e del freestyle a sorpresa di Fedez, è stata vista da 10.545.000 spettatori con uno share del 62,3%. Il calo rispetto all’edizione 2022 firmata Amadeus è stato inferiore al milione: basti pensare che la stessa serata dello scorso anno era stata vista da 11.320.000 spettatori con share del 55,8%. Rispetto all’anno della pandemia invece è boom: nel 2021 l’analoga puntata era stata seguita da “soli” 7,586 milioni di spettatori con 42,1% di share, mentre nel 2020 invece da 9,963 milioni di persone.

Continua quindi il trend positivo di Sanremo 2023, dopo il debutto da record di martedì con 10,757 milioni di spettatori ed il 62,4% di share, spinti non solo dalla curiosità per questa nuova edizione ma anche per la presenza di Roberto Benigni, Chiara Ferragni e soprattutto del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella.

Dati che confermano ancora una volta come “Sanremo è Sanremo”. Nonostante la contro programmazione di altre reti.