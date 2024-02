Sanremo saluta anche il Fantasanremo: l'edizione 2024 è stata l'ultima

È stato il fenomeno social dell’ultima settimana, ed ha accompagnato le cinque edizioni del Festival di Sanremo di Amadeus. Stiamo parlando del Fantasanremo, che chiude i battenti per sempre come annunciato dagli organizzatori nella serata di ieri dopo la pubblicazione dei punteggi finali.

Con un tweet pubblicato nella serata di ieri, i gestori dell’account social hanno annunciato che “FantaSanremo 2024 finisce qui. Si chiude un ciclo durato 5 anni che ha stravolto le nostre e forse anche le vostre vite. Trovate tutti i punteggi e le classifiche aggiornate sul sito e sull'app”. Immediate le numerose reazioni dei fan, che si chiedono se fosse uno scherzo o no, ma a quanto pare non è così.

Secondo i più informati, la decisione sarebbe legata a motivi di carattere commerciale. Nato come un gioco social, il Fantasanremo è a tutti gli effetti diventato una componente centrale dei cinque festival targati Amadeus, ed i gesti dei cantanti e le sfide social hanno contribuito anche ad aumentare l’attenzione del pubblico più giovane verso una kermesse che aveva perso smalto e che non riusciva ad attirare le attenzioni dei giovanissimo.

Nella conferenza stampa, la Rai aveva spiegato che “ormai il gioco virtuale del Fantasanremo ha raggiunto un carattere culturale generalizzato, coinvolgendo circa 3,5 milioni di partecipanti. Data la rilevanza assunta negli anni dal fenomeno nato spontaneamente, Rai e Rai Pubblicità dal 2023 hanno iniziato un dialogo a tutela dei marchi, dei contenuti e delle attività commerciali”. Dialogo che si è concretizzato in un “accordo di concessione pubblicitaria, mentre le attività del Fantasanremo proseguono in totale autonomia e rispetto del gioco”.

Nel 2025 quindi non solo non ci sarà Amadeus a condurre Sanremo, ma non ci sarà nemmeno il Fantasanremo. La sensazione è che quanto accaduto sabato sera abbia davvero chiuso un cerchio, sotto tutti i punti di vista, e Sanremo 2025 è destinato ad essere un’edizione zero.