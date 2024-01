Sanremo 2024, Spotify svela le canzoni e gli artisti più ascoltati nell'ultimo anno

Manca sempre meno al via di Sanremo 2024, e dal momento che il Festival della Canzone Italiana rappresenta a pieno i trend musicali del nostro paese, Spotify ha svelato le canzoni e gli artisti che prenderanno parte alla kermesse più ascoltati nell’ultimo anno sulla piattaforma.

In attesa di ascoltare le canzoni, che ovviamente avranno un impatto sugli streaming di Spotify, la piattaforma di streaming ha diffuso la lista dei 10 artisti in gara più ascoltati nel 2023 in Italia:

Geolier Annalisa Gazzelle Irama Rose Villain Mr.Rain Ghali Alfa Fred De Palma Emma



Spotify parla anche dell’impatto che ha avuto Sanremo negli ascolti: emblematico è il caso di “Cenere” di Lazza in gara lo scorso anno, che con 117 milioni di ascolti è stata la canzone più ascoltata del 2023 su Spotify, seguita da “Tango” di Tananai e “Supereroi” di Mr.Rain (che sarà nuovamente in gara a Sanremo nel 2024).

Su Spotify, in occasione del Festival, saranno disponibili tante iniziative (tra cui il quiz “Che canzone di Sanremo 2024 sei?”) e playlist per immergere gli utenti nella magica atmosfera della manifestazione.



Intanto, qualche giorno fa sono arrivate le previsioni di ChatGPT sul vincitore di Sanremo 2024.