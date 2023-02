SANDMARC lancia il cinturino ultra leggero in titanio per Apple Watch Ultra

SANDMARC ha annunciato il lancio del suo cinturino Titanium Edition per l’Apple Watch Ultra di Apple, lo smartwatch ultratop della gamma di orologi del colosso di Cupertino che diventa ancora più premium grazie a questa nuova offerta.

Realizzato in titanio di grado 2, il cinturino è stato sviluppato non solo per risultare elegante ma anche per durare nel tempo e resistere all’usura. Trattandosi di titanio puro, il materiale offre le stesse qualità in termini di durata e resistenza alla corrosione dell’acciaio inossidabile, a fronte di un peso significativamente inferiore, un aspetto non secondario dal momento che si tratta di un dispositivo da indossare quotidianamente al polso e che in caso di eccessiva pesantezza potrebbe risultare scomodo.



Ad essere in acciaio sono solo le alette ed i perni Capsa, che sono in acciaio inossidabile lavorato per garantire resistenza alla corrosione ed alle alte temperature.

Complessivamente, il cinturino pesa circa 57grammi ed ha le dimensioni della cassa di 49mm. Il prezzo è di circa 200 Dollari americani, non elevatissimo anche alla luce del costo dello smartwatch.



Secondo le ultime indiscrezioni, Apple starebbe già lavorando su Apple Watch Ultra di seconda generazione, che potrebbe sfoggiare non solo uno schermo più grande ma anche una cassa di oltre 50mm.