Il San Valentino di Banksy contro la violenza sulle donne: nuova opera a Margate

Anche Banksy, il noto artista di strada attivo sin dagli anni ’90, ha celebrato il suo San Valentino schierandosi apertamente dalla parte delle donne che subiscono violenze domestiche: una sua nuova opera è apparsa in una cittadina vicino Canterbury.

L’artista, che ha “rivendicato” l’opera sul suo profilo Instagram seguito da quasi 12 milioni di persone, non ha scritto nessuna didascalia, ha solo lasciato un commento relativo a un dettaglio del disegno: Valentine’s Day Mascara, ovvero il mascara di San Valentino. La nuova opera mostra una donna intenta probabilmente a lavare i piatti, o comunque a svolgere faccende di casa visto che indossa dei guanti, che ha un occhio nero, chiaro segno che qualcuno l’abbia picchiata e maltrattata.

La seconda parte dell’opera ritrae un uomo gettato all’interno di un vecchio congelatore (reale, parte dell’intera “scenografia”), certamente colui che si è macchiato di violenza. In questo modo l’artista, sempre attento a tematiche sociali di rilevanza universale, ha posto la sua firma sul San Valentino 2023. L’opera, che in poche ore ha fatto il giro del mondo, è apparsa sul muro di una casa a Margate, una cittadina a pochi chilometri da Canterbury, in Inghilterra.

Solo qualche mese fa, a novembre 2022, lo stesso Banksy aveva preso di mira l’invasione di Vladimir Putin e dipinto 7 murales a Kiev, in Ucraina. Se vi piace il genere, non perdete i 7 murales più belli d’Italia del 2022.