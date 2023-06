Samsung x Toiletpaper: arrivano in Italia i pannelli per i frigoriferi Bespoke

A pochi mesi dal lancio delle cover Samsung x Toiletpaper per i Galaxy S23, Samsung annuncia la disponibilità sul mercato italiano dei pannelli in limited edition per i frigoriferi Bespoke.

Realizzati da Maurizio Cattelan e dal fotografo Pierpaolo Ferrari, i pannelli uniscono design iconico ed irriverente ed elettrodomestici per arricchire le case delle persone e consentire agli utenti di esprimere il loro stile, rendendo il frigorifero un elemento d’arredo.



Presentate nel corso della Design Week includono quattro design: ‘Dessert Lady’, ‘Lipsticks’, ‘Magic Mirror’ e ‘Roses with Eyes’.

La compatibilità è garantita sui modelli Combinati dei frigoriferi Bespoke che possono essere acquistati a 1.599€. Per tutte le informazioni vi rimandiamo direttamente alla pagina dedicata sul sito Samsung.



Lo scorso anno, Samsung e Toiletpaper hanno anche lanciato le cover per i pieghevoli della gamma Galaxy Z.