Samsung presenta le nuove lavastoviglie Serie 7 JetClean con efficienza energetica elevata

A pochi mesi dal lancio delle nuove scope elettriche Samsung Jet, il colosso coreano comunica oggi il lancio della nuova gamma di lavastoviglie da incasso della Serie 7 JetClean, che porta con se prestazioni evolute, connettività WiFi ed intelligenza artificiale, oltre che la possibilità di controllarle da remoto grazie a SmartThings.

A ciò si aggiunge anche un ridotto consumo energetico: la Serie 7 JetClean infatti è composta da vari modelli con varie classi energetiche, fino alla A-10% che utilizza solo 7,9 litri d’acqua per un ciclo di lavaggio. Con la modalità AI Energy inoltre è possibile ottenere un risparmio energetico fino al 23% grazie all’intelligenza artificiale.

La nuova serie, oltre alla compatibilità con l’applicazione SmartThings che gli utenti Samsung conoscono molto bene, è anche dotata di WaterJetClean, la tecnologia che con il suo design consente all’acqua di immettersi in modo più uniforme in ogni zona della lavastoviglie mantenendo l’efficacia anche a basse temperatura. Per quanto concerne l’asciugatura invece è presente il sistema Drycare che consente l’apertura automatica della porta per far fuoriuscire il vapore quando raggiunge i 50 gradi, in questo modo viene migliorata ed ottimizzata l’asciugatura e vengono prevenuti danni. Presente anche il programma Extra Silence che garantisce un lavaggio più lento ma al contempo silenzioso (con un suono pari a 38dB).

Coloro che acquisteranno una lavastoviglie Samsung di classi A-10%, A, B, C o D nei migliori negozi di elettronica o di cucine fino al 20 Aprile 2024, riceveranno in regalo uno smartphone Samsung Galaxy A25 5G.