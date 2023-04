Samsung alla Milano Design Week: ecco i frigoriferi Bespoke firmati da Maurizio Cattelan

Chi si ricorda la gamma di prodotti Samsung Bespoke? Si tratta della linea di smartphone e device smart per la casa pensati per gli utenti Samsung più attenti al design e all'arte. Nel corso della Milano Design Week 2023, Samsung ha annunciato una partnership con TOILETPAPER, lo studio di Maurizio Cattelan e Pierpaolo Ferrari, per la gamma Bespoke.

Il collettivo artistico di Cattelan e Ferrari ha dunque ridisegnato i pannelli dei frigoriferi Samsung Bespoke, di cui è stata lanciata proprio alla Design Week un'esclusiva edizione limitata. La collaborazione tra Samsung e TOILETPAPER, d'altro canto, è un passo in avanti del tutto naturale per la linea di prodotti Bespoke del colosso di Suwon, che punta ad offrire ai propri consumatori un modo nuovo di esprimere la propria personalità anche in cucina.



La filosofia della linea Bespoke di Samsung, d'altro canto, è da sempre quella di rompere gli schemi estetici classicamente associati agli elettrodomestici, introducendo per i consumatori nuove opportunità di espressione creativa e personalizzazione. Questa visione è simile a quella di TOILETPAPER, basata anch'essa sull'espressività e votata allo sviluppo di concept sperimentali.

Ik Soo Choi, Executive Vice President di Samsung, ha commentato la collaborazione spiegando che “in Samsung siamo costantemente alla ricerca di nuove ispirazioni per sviluppare il nostro linguaggio di design, garantendo agli utenti la possibilità di esprimersi in maniera innovativa attraverso i nostri prodotti. Siamo entusiasti di introdurre i nuovi design personalizzati per i nostri prodotti Bespoke, integrando nei nostri elettrodomestici l’estetica colorata e ironica di TOILETPAPER”.



Maurizio Cattelan, co-fondatore di TOILETPAPER, fotografo e artista, ha invece dichiarato che “collaborare con Samsung lavorando ai nuovi design Bespoke TOILETPAPER in edizione limitata è stata per noi un’incredibile opportunità di cimentarci con nuovi mezzi. Con un impegno congiunto, siamo stati in grado di ripensare le immagini in nuovi contesti, consentendo alle persone di cogliere lo straordinario anche nelle cose ordinarie".