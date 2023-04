Samsung, LG, TCL e Intel: tutti gli eventi tech della Milano Design Week

La Milano Design Week 2023 sta per partire: l'appuntamento con il Salone del Mobile a Rho Fiera e il Fuorisalone sparso per tutto il capoluogo lombardo è infatti fissato dal 17 al 23 aprile. Tantissimi saranno gli eventi dedicati alla tecnologia, che vedranno la partecipazione di importanti aziende come Samung, TCL e Intel. Ecco i principali.

Vi abbiamo già parlato approfonditamente della partecipazione di Intel al Fuorisalone 2023 con lo Showcase "Il Design nei Videogame", che comprende un'esibizione, diversi workshop e alcune esperienze immersive dedicate all'incontro tra i mondi del design e quello dei videogiochi. L'evento Intel sarà visitabile dal 17 al 23 aprile, dalle 10:00 alle 20:00, presso lo Spazio Filippetti di Milano.



Anche LG sarà alla Milano Design Week, dove porterà la sua esperienza "A Life Extraordinary" basata sui TV OLED. L'esposizione è stata realizzata in collaborazione con Moooi e ha per protagonisti i televisori della compagnia sudcoreana e gli speaker XBOOM 360. L'evento LG sarà visitabile presso il Salone dei Tessuti di via San Gregorio 29.



Samsung presenterà la sua Bespoke Home con l'installazione "Bespoke Home, Bespoke Life", visitabile dal 17 al 23 aprile il Superstudio Art Point di via Tortona 27. L'obiettivo del booth Samsung è quello di mettere i visitatori a contatto con i suoi dispositivi smart per la casa e con le sue proposte di design, tecnologia e arredamento sostenibili. Lo spazio del colosso di Suwon al Fuorisalone è stato realizzato dall'artista Seungji Mun.



Concludiamo infine con l'evento Elements - TCL Green Horizons di TCL, che si terrà dal 17 al 23 aprile in via Tortona 14. Quella organizzata dall'azienda specializzata in televisori e dispositivi per la smart home è una vera e propria mostra incentrata sull'ambiente e sul suo ruolo di fonte di ispirazione, creatività e innovazione per il settore della tecnologia. La mostra, in particolare, è aperta dalla scultura #TCLGreen Sculpture, realizzata dall'artista Kevin Chu.