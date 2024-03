Samsung lancia la nuova stagione di 'LA VOCE della tua generazione'

Samsung annuncia oggi la nuova edizione di “LA VOCE della tua generazione”, il podcast e la playlist musicali realizzati dalla GenZ, in cui un gruppo di giovani provenienti da tutta Italia si fanno portavoce di storie ed esperienze dell’intera generazione.

Sono già disponibili su Spotify tre nuovi episodi del podcast, ma quest’anno la novità è rappresentata dal fatto che “LA VOCE della tua generazione” è anche una playlist con 4 canzoni ed un video. Oltre ai quattro brani scritti ed interpretati da giovani selezionati tramite Barrio’s, è presente anche un videoclip girato con Alessandro Murdaca.

Attraverso questo progetto, i giovani di tutta Italia e provenienti da diversi contesti geografici, economici e sociali hanno avuto il sostegno di Samsung e di alcuni esperti, oltre che il coraggio di raccontarsi in prima persona per condividere le loro emozioni, i segreti e pensieri: tra crisi ancora in corso, crisi superate, sofferenze e timori, è nato “LA VOCE della tua Generazione”, che vuole essere un messaggio forte e senza filtri che i giovani mandano ad adulti, genitori ed insegnanti per educarli all’ascolto ed il confronto.

“Samsung, da anni, nell’ambito di SOLVE for Tomorrow, il suo programma di Corporate Social Responsibility che rientra nella vision “Together for Tomorrow! Enabling People”, sostiene le nuove generazioni attraverso tecnologie e iniziative formative dedicate, per aiutare i giovani a realizzare il loro pieno potenziale attraverso l’innovazione digitale. I programmi di formazione di Samsung sono pensati per promuovere esperienze di apprendimento inclusive e di alta qualità, affinché tutti possano diventare cittadini digitali consapevoli e pionieri di un cambiamento sociale positivo” ha commentato Anastasia Buda, Corporate Citizenship & Internal Communication Manager di Samsung Electronics Italia. “Con la VOCE della tua Generazione vogliamo accompagnare i giovani in un percorso di crescita che li stimoli all’ascolto di loro stessi e li aiuti a esprimere le proprie emozioni e valori in piena libertà. Quest’anno abbiamo voluto fare un passo ulteriore: abbiamo pensato alla VOCE della tua Generazione come uno strumento utile anche agli adulti, genitori ed educatori, per aiutarli ad affrontare le fragilità della nuova generazione e avviare un dialogo proficuo. Non ci proponiamo di trovare soluzioni, ma vogliamo dare il nostro contributo e aiutare i giovani a sentirsi meno soli e a cogliere le opportunità per il loro futuro”.

“Siamo molto felici di aver sostenuto questo progetto di Samsung, che ha permesso ai ragazzi protagonisti di dare “voce” ai propri vissuti e talenti inespressi, e contemporaneamente di conquistare competenze altamente spendibili nel mercato del lavoro” ha aggiunto Alessia Cappello, Assessora alle Politiche del lavoro e allo Sviluppo economico del Comune di Milano. “Iniziative come questa sono molto vicine al Patto per il Lavoro, nato due anni fa per far convergere idee, strategie, progetti che rispondano in modo concreto ai bisogni dei più giovani, offrendo opportunità di crescita personale e professionale“.