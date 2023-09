Samsung lancia Samsung Food: l'app supportata dall'AI per le ricette e piani alimentari

In occasione di IFA 2023, nel corso del quale Samsung ha svelato la combo BESPOKE AI Lava e Asciuga, il colosso coreano ha anche annunciato la creazione di Samsung Food, una nuova piattaforma alimentata dall’IA per personalizzare piatti e ricetti.

Disponibile prossimamente in 104 paesi del mondo (Italia inclusa), Samsung offrirà oltre 160mila ricetti, e proprio come un assistente personale supporterà gli utenti nella scoperta di piatti nuovi, creazione di piani alimentari su misura ed acquisti online degli ingredienti indispensabili.

L’applicazione sarà in grado di interfacciarsi anche con gli elettrodomestici di casa per guidarli nella cottura e permetterà agli utenti di condividere le ricette preferite sui social media. Come si può vedere nello screenshot presente in calce, Samsung Food offrirà molteplici funzioni abbracciando quattro aree: la scoperta e personalizzazione delle ricette, la pianificazione dei pasti su misura, la cucina connessa e la condivisione sui social. Dopo aver creato il proprio account sarà possibile analizzare le ricette, standardizzare il formato ed organizzarle per creare liste della spesa in base agli ingredienti necessari.

Samsung ha comunque osservato che continuerà ad aggiungere funzioni e servizi ed entro fine anno Samsung Health verrà associata a Samsung Food per fare in modo che gli utenti possano ricevere soluzioni ottimizzate per il benessere. Nel 2024 la tecnologia Vision Ai consentirà di riconoscere gli alimenti ed i pasti fotografati e sarà in grado di fornire dettagli ed informazioni nutrizionali.