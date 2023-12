Samsung lancia le nuove scope elettriche della gamma Jet: c'è anche un modello con AI

Samsung annuncia oggi il lancio della nuova generazione di scope elettriche Samsung Jet, tra cui figura la più potente scopa elettrica mai realizzata, la BeSpoke Jet AI che è la prima con intelligenza artificiale certificata da UL Solutions.

Proprio BeSpoke Jet AI è il portabandiera della gamma, con Digital Inverter del Motore Hexajet che arriva fino a 280W di forza aspirante, che la rende la scopa elettrica più potente della gamma Samsung. Grazie alla modalità AI Cleaning, è in grado di classificare il tipo di pavimento per regolare automaticamente la forza aspirante necessaria ed il numero di giri della spazzola, per risultati eccellenti. Inoltre, la modalità è in grado di ridurre il consumo della batteria fino al 14%.

Leggera e maneggevole, BeSpoke Jet AI ha una rotazione di 180 gradi, anche laterale, per intercettare lo sporco anche nei punti più difficili da raggiungere come sotto i divani, letti e spazi più ristretti. Presente anche un LED sulle spazzole Active Dual LED e Slim LED+ che illumina la superficie da pulire.

Al suo interno troviamo anche una Clean Station che svuota automaticamente il serbatoio per evitare all’utente il contatto con la polvere, mentre in termini di autonomia offre fino a 160 minuti. Il sistema di filtraggio intercetta e trattiene il 99,999% di polveri ed allergeni.

Completano la gamma altri sette modelli: Jet 95 complete extra, Jet 95 multi extra, Jet 85 complete, Jet 85 premium, Jet 75E pet, Samsung Jet 75E complete, Jet 65 pet.