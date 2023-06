Samsung lancia la nuova edizione di Solve for Tomorrow - LA VOCE per la GenZ

Samsung ha annunciato la nuova edizione di “Solve for Tomorrow - LA VOCE della tua generazione”, il progetto di formazione ed inclusione totale che si rivolge alla GenZ e vedrà coinvolti giovani da 15 a 18 anni che si cimenteranno con lo sviluppo e realizzazione di tre nuove puntate del podcast.

È ufficialmente partita la ricerca di giovani che si dovranno fare portavoce di storie ed esperienze per la loro generazione. Gli interessati potranno partecipare tramite il modulo presente sul sito Samsung: entro il 1 Ottobre 2023 si dovrà inviare una presentazione del tema scelto ed un trailer audio di 90 secondi.

Parallelamente, Samsung ha anche annunciato il programma di sensibilizzazione a cura dell’esperta e docente di Psicologia Loretta Redaelli che dovrà offrire loro strumenti e linee guida per aiutarli ad affrontare le problematiche più comune. L’attività education si baserà su un white paper elaborato dalla stessa professoressa Redaelli.

“Oltre a lavorare nuovamente con i ragazzi, per questa nuova edizione con Samsung abbiamo portato avanti anche una serie di workshop con docenti e genitori per aiutarli ad affrontare le fragilità della nuova generazione e a gestire questo tipo di complessità. Nell’approccio con gli adolescenti è infatti importante che gli adulti aiutino i ragazzi a esplorare i problemi, senza tuttavia trovare una soluzione immediata, rallentare i tempi ed evitare di esaltare la velocità a tutti i costi, predisporsi all’ascolto, non sminuendo quello che è il loro vissuto e la loro esperienza ma mostrando empatia”ha commentato Loretta Redaelli, professoressa che terrà i workshop formativi sia con i ragazzi sia con gli adulti.

“Solve for Tomorrow – La VOCE della tua Generazione è un programma formativo che non ha l’ambizione di trovare soluzioni, ma si propone di far vivere a giovani adolescenti un percorso di crescita, attraverso la formazione, l’apprendimento di nuove competenze e soprattutto attraverso l’ascolto di sé stessi e degli altri. Quest’anno vogliamo fare un passo ulteriore: offrire un supporto ai ragazzi ma anche ai loro genitori e insegnanti con un programma di sensibilizzazione con degli esperti in materia”ha commentato Anastasia Buda, Corporate Citizenship & Internal Communication Manager di Samsung Electronics Italia.“Samsung da anni aiuta le nuove generazioni a realizzare il proprio potenziale sia attraverso le nuove tecnologie sia con percorsi formativi dedicati. Attraverso i nostri programmi educativi e iniziative sul territorio, sosteniamo i giovani affinché possano diventare cittadini digitali consapevoli e portavoci di un cambiamento sociale positivo.