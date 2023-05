I Samsung Galaxy S23 vestono Diesel: presentata la nuova collezione di cover

Samsung ha annunciato una nuova collaborazione con Diesel per la creazione di una serie di cover per i nuovi smartphone della serie Galaxy S23.

Protagonista assoluto della collezione Diesel x Samsung è il logo Diesel con i colori iconici del brand: rosso, bianco e nero. Gli utenti troveranno la custodia “Cover Diesel” in bianco e nero realizzata in TPU tipo di silicone elastico che la rende ultraresistente agli urti grazie ai bordi in rilievo, ma anche la Swappable Backpade ovvero la piastrina sovrapponibile alla Frame Cover che però potrà essere acquistata solo per il Samsung Galaxy S23 Ultra.



“Saper osare per tenere lo smartphone al sicuro ma con stile. È questa la scelta alla base di una nuova importante partnership grazie alla quale vogliamo offrire agli utenti Galaxy una personalizzazione non convenzionale degli smartphone per renderli ancora più riconoscibili ed identitari, proprio come un paio di jeans firmati Diesel”, ha dichiarato Paolo Bagnoli,Head Marketing and Retail della divisione Mobile eXperience di Samsung Electronics Italia. “ Combinando il design innovativo della serie Galaxy S23 con l’iconico logo di Diesel, è possibile esprimere appieno la propria personalità, con uno spiccato senso di autenticità e irriverenza”.





Le due società hanno celebrato il lancio di questa collaborazione con un evento esclusivo a Milano dove abbiamo avuto modo di vedere da vicino le cover.