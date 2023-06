Samsung Bespoke Life: l'IA arriva anche in casa, si parte con Bespoke Jet AI

Sostenibilità, connettività e design: sono queste le parole d'ordine della linea di prodotti Bespoke di Samsung. Durante l'evento Bespoke Life 2023, l'azienda sudcoreana ha svelato un sacco di novità della sua gamma di elettrodomestici per la casa smart per il 2023: vediamo insieme le principali.

Lato sostenibilità, la tecnologia di Samsung è stata impiegata in due modi ben distinti: il primo è la riduzione dell'impronta ecologica degli elettrodomestici smart prodotti dalla compagnia; il secondo, invece, è la riduzione del costo delle bollette per chi li utilizza, mediante dei profili energetici basati sull'IA "AI Energy" di Samsung SmartThings e volti a ridurre i consumi dei prodotti per la domotica del colosso di Suwon.



Per quanto riguarda la connettività, tutti i nuovi device smart di Samsung potranno essere connessi al Wi-Fi e all'app di SmartThings, che - sempre tramite l'IA - potrà impostare routine, cicli di pulizia, di cucina e di lavaggio, rendendo quanto più semplice possibile la gestione della casa, grazie anche a 20 routine preimpostate su SmartThing. L'obiettivo che Samsung vuole perseguire è quello della "Calm Technology", ovvero di una tecnologia a misura di utente, facilissima da impostare sin dal primo utilizzo e priva di complessità per chi si trova a farne uso tutti i giorni.

Infine, nel comparto del design, Samsung ha confermato l'arrivo di Samsung MyBespoke, almeno negli Stati Uniti: il servizio permette di personalizzare i prodotti Bespoke, come il Bespoke Fridge, con i propri disegni e le proprie illustrazioni, ottenendo degli elettrodomestici davvero unici. Spazio anche per la partnership tra Samsung e Toiletpaper, con la quale i prodotti Bespoke si arricchiscono di una serie di design alternativi realizzati dai principali artisti contemporanei.



Il primo prodotto lanciato da Samsung durante il Bespoke Life 2023 è il Bespoke Jet AI, il primo aspirapolvere wireless certificato UL che supporta l'IA. Il dispositivo è la revisione del BeSpoke Jet lanciato lo scorso anno (se volete saperne di più, potere dare un'occhiata alla nostra recensione di Samsung Bespoke Jet). Grazie all'Intelligenza Artificiale di AI Cleaning, l'aspirapolvere di nuova generazione garantisce una pulizia profonda su ogni superficie, adattandosi dinamicamente al tipo di residuo aspirato e di pavimentazione. Le stesse tecnologie saranno implementate anche sul Bespoke Jet Bot AI+, che utilizzerà l'Intelligenza Artificiale anche per il riconoscimento in 3D degli oggetti di casa.



L'IA, però, è stata integrata su tutta la gamma di prodotti Bespoke, o quasi. Per esempio, la lavatrice Bespoke integra AI Ecobubble, che permette un lavaggio perfetto tramite una dosatura dei detergenti basata sul tipo di tessuto e sulla quantità di panni nel cestello, anche a basse temperature. Inoltre, AI Ecobubble riduce al minimo la frizione tra il cestello e il contenuto, evitando il rilascio di microplastiche e microfibre nell'ambiente. Nel mese di giugno, inoltre, verrà rilasciato in Europa un apposito filtro per la riduzione delle emissioni di microplastiche fino al 98%, che potrà essere installato su tutte le lavatrici Bespoke di Samsung.



Inoltre, grazie all'IA i condizionatori Bespoke impareranno le vostre abitudini, ottimizzando i cicli di raffreddamento e riscaldamento della casa a seconda della vostra routine. Da quest'anno, poi, i compressori e i motori di asciugatrici, frigoriferi e lavatrici Samsung riceveranno una garanzia estesa fino a 20 anni.

In cucina, invece, il Bespoke AI Oven presenta una fotocamera integrata che vi permette di controllare al volo ciò che state cucinando senza dover aprire l'elettrodomestico, sprecando energia. In più, il forno di nuova generazione di Samsung garantisce il monitoraggio costante della cottura delle pietanze, riconoscendo i cibi tramite l'IA e impostando i programmi di cottura più adeguati per ciascuna ricetta. Grazie alla fotocamera sarà anche possibile creare dei video in timelapse da condividere sui social!



In totale, quest'anno l'IA arriverà su nove prodotti Bespoke, ovvero il Bespoke Refrigerator, le Bespoke Washer e Bespoke Dryer, la Bespoke Dishwasher, il Bespoke Air Conditioner, il Bespoke Oven e l'Eco Heating System di Samsung, oltre a Bespoke Jet AI e Bespoke Jet Bot AI+. L'aggiornamento che implementa l'IA di SmarThings anche sui device di scorsa generazione sarà presto disponibile in 65 Paesi nel mondo.