Samsung accende la notte di Milano con una proiezione per l'Unpacked del 1 Febbraio

Samsung ha voluto celebrare l’imminente Galaxy Unpacked del 1 Febbraio 2023 in grande stile, con un’esclusiva ed innovativa 3D mapping sul Samsung Building di Milano in via Mike Bongiorno.

Come si può vedere in apertura, per annunciare l’evento in cui saranno annunciati i nuovi smartphone della linea Galaxy S23, Samsung ha ricreato una speciale proiezione 3D mapping virtuale per invitare gli utenti a “prepararsi ad accendere la notte”, il claim che viene ripreso anche sugli inviti ufficiali della presentazione del prossimo Febbraio.

Il video è stato anche ripreso sui canali social di Samsung e ricorda la grafica dell’invito inviato alla stampa, che è stato animato in modo innovativo per suscitare curiosità ed aumentare l’hype - già alto - nei confronti dei nuovi device che saranno presentati la prossima settimana.

Samsung promette di mostrare le migliori tecnologie Samsung Galaxy progettate per presente e futuro, “capaci di superare i limiti dell’esperienza mobile” combinando innovazione e sostenibilità, oltre che fissare nuovi standard di riferimento.

L’evento sarà trasmesso in diretta da San Francisco e lo seguiremo ovviamente su queste pagine a partire dalle ore 19. Come sempre nella sezione tech di Everyeye saranno disponibili notizie ed approfondimenti in diretta e tutte le informazioni su prezzi e schede tecniche dei nuovi dispositivi.