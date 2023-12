Sam Smith, Mika e Queens of the Stone Age: i nuovi concerti per il 2024 annunciati

Sono passate poche ore dall’annuncio della doppia data di Lanny Kravitz in Italia, ed oggi arriva un trittico di annunci molto interessante per i festival che ci terranno compagna nel corso della prossima estate.

Partiamo dal Lucca Summer Festival che quest’oggi ha annunciato altri due ospiti che si vanno aggiungere al già importante e prezioso cartellone del festival toscano. Il 19 Luglio 2024 toccherà a Mika, che in Piazza Napoleone porterà l’unica data italiana del suo nuovo tour europeo: i biglietti saranno in vendita dalle ore 10 di lunedì 4 Dicembre.

Il giorno successivo, il 20 Luglio 2024, sarà la volta di Sam Smith. L’icona del pop mondiale, nonchè una delle voci simbolo della sua generazione, si esibirà al Lucca Summer Festival con l’unica data italiana del suo tour. in questo caso i biglietti saranno disponibili sempre lunedì 4 Dicembre 2023, ma a partire dalle ore 11.

Annunciati anche i nuovi headliner degli iDays: sabato 6 Luglio 2024 sul palco saliranno i Queens of the Stone Age, con l’unica data italiana del tour a sostegno del nuovo album “In Times New Roman..”. Tra gli ospiti della giornata ci saranno i Royal Blood, che saliranno sul palco prima di Josh Homme & company. I biglietti saranno in vendita sull’app degli iDays a partire dalle ore 10 di lunedì 4 Dicembre, mentre la vendita generale partirà martedì 5 dicembre alle 10.