Salvare il cibo di Pasqua a prezzo scontato: tornano le Surprise Bags di Too Good to Go

Anche quest'anno le festività pasquali sono ormai archiviate, un periodo in cui uova di cioccolato e colombe vengono prodotte in quantità industriali. Secondo i più recenti dati Nielsen, nel 2022 le vendite di prodotti dedicati alla Pasqua hanno superato i 18 milioni di kg, quanto cibo però finisce al macero, invenduto?

Rispondere non è semplice, sappiamo però che il 40% del cibo prodotto in generale oggi viene sprecato, soprattutto durante le festività. Dopo il successo dello scorso anno, Too Good to Go torna anche nel 2023 con le sue Surprise Bags: nel 2022 sono state 5.000 le bag vendute, con 11 tonnellate di CO2 risparmiate. Come saprete, Too Good to Go è il grande marketplace che permette ai locali di vendere cibo invenduto a prezzo scontato, a tutto vantaggio del cliente.

Torna dunque il classico hashtag #ancheapasqua, che dall'11 al 23 aprile 2023 cercherà di portare in salvo quante più Surprise Bags possibile. Da consumatori potremo scegliere di acquistare pacchetti sorpresa da quasi 1.000 esercenti in tutta Italia, fra cui troviamo pasticcerie, supermercati e forni. Anche Carrefour Italia e Eataly hanno deciso di partecipare all'iniziativa, mettendo a disposizione nei loro punti vendita delle speciali bags di Pasqua.

“Siamo felici di lanciare anche nel 2023 questa iniziativa, con l’obiettivo di supportare i commercianti e le aziende del settore agro-alimentare, che ogni anno si trovano a dover gestire l’invenduto e ad affrontare gli sprechi dei prodotti legati alle festività. Spesso, e soprattutto durante le feste, la produzione di alimenti è, infatti, ben superiore alla richiesta stessa dei consumatori: per questo motivo vogliamo mettere a disposizione la piattaforma di Too Good To Go come strumento per evitare gli sprechi e, allo stesso tempo, per sensibilizzare i consumatori sul tema di un acquisto più attento e consapevole, specialmente durante questi periodi di festa”, ha dichiarato Mirco Cerisola, Country Director per l’Italia di Too Good To Go.

Per salvare la vostra bag di Pasqua non vi resta che scaricare l'app di Too Good to Go sul vostro smartphone.