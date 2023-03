I saldi saranno più trasparenti: arriva l'obbligo di esporre il doppio prezzo

L’acquisto dei prodotti a prezzi scontati o di saldo sarà presto più trasparente per gli utenti. Il Governo ha infatti approvato un decreto che introduce un’interessante novità al Codice del Consumo in materia di esposizione dei prezzi e trasparenza.

Al fine di garantire una maggiore chiarezza ai consumatori, i negozianti saranno obbligati a mostrare il doppio prezzo per i prodotti in saldo. Sul cartellino infatti dovrà essere indicato quello ribassato e quello praticato nei 30 giorni precedenti. Ciò riguarderà anche le vendite promozionali o i prodotti in liquidazione.

Ad essere esclusi dalla normativa saranno i prodotti presenti sul mercato da meno di 30 giorni, i prodotti agricoli e gli alimentari deperibili e soggetti a scadenza.

Soddisfatta per la decisione Altroconsumo, che descrive questa notizia “un grande passo in avanti” verso un “mercato sempre più trasparente e un consumo che solo così può diventare davvero consapevole”.

Per chi non rispetta le norme sono previste sanzioni salatissime: in caso di infrazioni particolarmente gravi le autorità possono infliggere multe basate sul fatturato annuo del professionista, con un importo massimo del 4% del fatturato o fino a 2 milioni di Euro qualora tali informazioni non siano disponibili.

Insomma, già dalla prossima tranche di saldi si potranno effettuare acquisti in maniera più tranquilla e senza la paura di essere incappati in finte promozioni.