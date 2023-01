Anche il sacco da boxe diventa smart: I-Perskin vi metterà a dura prova

Negli ultimi anni la tecnologia si è messa sempre più al servizio del fitness: emblematico è quanto fatto da Apple con il servizio Apple Fitness+ che ha rivoluzionato gli allenamenti a casa. Oggi, stiamo qui a parlarvi di un’importante novità anche per il boxe.

Si chiama I-Perskin e sostanzialmente è una cover da inserire su un sacco da boxe per renderlo smart a 360 gradi. Dotato di LED, sensori ed un microcontrollore, questo innovativo prodotto renderà le vostre sessioni di allenamento più efficaci ed impegnative.



I molti sensori sono in grado di misurare forza, velocità e reattività dei colpi: tali dati vengono inviati ad una companion app che come avviene anche per altri prodotti di questo tipo è in grado di offrire delle analisi sull’allenamento e consigli su dove migliorare. I sensori sono posizionati strategicamente e sono collegati a dei LED che si illuminano e si spengono quando vengono colpiti.



Al momento della configurazione è possibile impostare lo stile di boxe che si desidera emulare: si può scegliere tra boxe francese/inglese, thailandese, fitness, kickboxing o MMA, oltre che il livello di difficoltà. Tramite il pulsante posteriore si può avviare o mettere in pausa l’allenamento.

Tutti i dettagli sono disponibili direttamente sul sito ufficiale di I-Perskin.