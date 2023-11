S'illumina il Natale a Trieste, tra cultura, tradizioni e mercatini: il programma

Il Comune di Trieste ha annunciato il programma delle manifestazioni natalizie che andranno a comporre il cartellone della città del Friuli. Manifestazioni che spazieranno tra cultura e tradizioni dal sapore mitteleuropeo con attività che partiranno dai primi di dicembre e termineranno a metà gennaio 2024 con il capodanno Greco-Ortodosso.

Dall’8 Dicembre al 7 Gennaio in Piazza Sant’Antonio e Piazza della Borsa, via Pochielli e via delle Torri si terranno i tradizionali Mercatini Natalizi (su queste pagine abbiamo parlato dei mercatini natalizi più belli da visitare nel 2023) con circa sessanta casette in legno dove saranno proposte decorazioni, addobbi, oggetti artigianali e specialità gastronomiche.

Sabato 2 Dicembre sarà possibile assaporare le specialità del territorio ed incontrare i microproduttori ai Mercatini del Carso all’interno del Mercato coperto di Trieste.

Dal 10 Dicembre in Piazza Barbacan e dintorni si svolgerà il Barbacan Produce, un appuntamento da non perdere per coloro che sono alla ricerca di creazioni ed oggetti realizzati da designer, artigiani ed artisti provenienti da Friuli Venezia Giulia, Veneto e Slovenia.

Il 23 Dicembre invece toccherà a Natale Sub, che prevede la celebrazione del Rito della Santa Messa, prima in superficie e poi in acqua. A celebrarlo sarà Don Francesco Pesce, subacqueo brevettato Fipsas che dopo aver celebrato la Messa da terra si immergerà in una campana subacquea posta a -5 metri sul fondale davanti alla Scala Reale.

Il 6 Gennaio invece si celebrerà Teofania, una ricorrenza a cui la comunità greco-ortodossa dà particolare rilevanza e che nella tradizione greco-orientale rappresenta la giornata in cui si ripropone il rito del lancio nelle acque del mare della croce. Sempre il 6 Gennaio, la Befana si calerà nel ventre della terra della Grotta Gigante, a conclusione delle festività.

Ovviamente, durante tale periodo sono previsti eventi collaterali di vario tipo, tra cui mostre per gli appassionati di cultura, musica dal vivo e fuochi d’artificio nella notte del 31 Dicembre in Piazza Unità d’Italia.