Ryanair apre le prenotazioni dei voli 2024: dove andare il prossimo anno?

Chi ha voglia di viaggiare per scoprire nuovi luoghi, può iniziare a pianificare approfittando delle prenotazioni aperte per i voli del 2024 Ryanair, la compagnia aerea low-cost che consente di volare in tutta Europa e oltre, scegliendo tra una varietà di ottime destinazioni.

Scopriamo dunque alcune delle proposte più interessanti da visitare per il 2024.

Rabat, la capitale del Marocco, con la sua storia affascinante, la cultura vibrante e le bellezze naturali è una destinazione che potrebbe sorprendervi. Potete pianificare il vostro viaggio a Rabat e scoprire tutto ciò che questa meravigliosa città marocchina ha da offrire con Ryanair in febbraio grazie alle offerte di voli che vanno, a seconda del giorno di prenotazione, dai 23 ai 44 euro. Una volta giunti non si può lasciare Rabat senza assaporare la cucina marocchina e i mercati della città. Lisbona, la capitale del Portogallo, è una destinazione incantevole che attrae visitatori da tutto il mondo con la sua storia, la sua cultura vivace e i suoi paesaggi mozzafiato. Per scoprire tutto ciò che c'è da sapere su Lisbona non resta che prenotare un volo sempre in febbraio alla scoperta della Città delle Sette Colline, con i panorami spettacolari sulla città e sull'oceano Atlantico. I voli in questo periodo vanno dai 24 ai 64 euro, cifre più che abbordabili per percorrere le strade del quartiere di Alfama, passeggiando tra le case colorate.

Budapest, la suggestiva capitale dell'Ungheria, è un gioiello situato sulle rive del fiume Danubio. Con la sua ricca storia, la sua architettura maestosa e le famose terme, la città offre un'esperienza unica per i viaggiatori. Per questa affascinante destinazione Ryanair mette a disposizione a giugno voli che vanno dai 35 ai 60 euro. La città è piena di musei e luoghi di interesse storico.

Queste sono solo alcune delle destinazioni che potete raggiungere con Ryanair nel 2024.