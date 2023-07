Il ruolo della tecnologia per uno stile di vita sano: la fotografia di Samsung

Samsung ha pubblicato il nuovo Trend Radar che spiega ed indaga sul ruolo che ha avuto e sta avendo l’alimentazione nell’adozione di uno stile di vita più sano ed attento agli sprechi.

Dallo studio è emerso che negli ultimi dieci anni i nostri connazionali hanno modificato in maniera importante le loro abitudini alimentari per adottare uno stile di vita alimentare più sano e sostenibile. Coloro che hanno dichiarato di essere maggiormente consapevoli della loro alimentazione è passato dal 61 al 91%, e tra i target più sensibili figura la popolazione senior (80%), i millennials (61%) e la Gen Z (52%) con questi ultimi che da sempre sono molto sensibili a questa filosofia.

Quasi la totalità delle persone (il 94%) ha affermato che è necessario insegnare già ai bambini cosa voglia dire avere una cultura alimentare più consapevole per allenarli. In termini di effetti sulla salute, la consapevolezza più diffusa è che non basta solo mangiare bene, ma occorre anche avere uno stile di vita sano e sportivo ed uno stile che permetta di adottare anche un’alimentazione altrettanto sana.

Per quanto concerne sulla sostenibilità alimentare, invece, il 92% del campione si è detto d’accordo sul fatto che a livello mondiale ci sia uno spreco eccessivo di cibo, e l’89% ha affermato che è necessario che tutti cambino le loro abitudini alimentari per salvaguardare la Terra, mentre l’89% ha rivendicato come sia fondamentale consumare alimenti stagionali.

Fondamentale in questo approccio è la tecnologia: gli italiani si rivolgono sempre più spesso (91%) a device o elettrodomestici per ricercare contenuti legati al cibo, seguire uno stile di vita sano (90%) ed avere un’alimentazione sostenibile (88%).

La fascia senior utilizza gli elettrodomestici per cucinare sano (54%), così come gli adulti (32%) mentre la GenZ si affida alle app.