La routine d'allenamento di Mr.Olympia è fluida: un ruolo ce l'ha anche lo smartphone

In una conversazione con il podcaster Chris Williamson, il campione di Mr. Olmypia Chris Bumstead ha parlato della sua routine di allenamento che gli ha consentito di vincere per quattro anni consecutivi il titolo di Mr. Olympia Classic Physique.

Chris Bumstead ha affermato che i suoi allenamenti sono “molto fluidi” durante bassa stagione, ed il suo approccio è in continua evoluzione. Ciò che non cambia è il digital ban che si è imposto: il suo telefono viene infatti messo in modalità aereo prima di andare a dormire ogni notte, e fa del suo meglio per non guardarlo. In questo modo, soprattutto dopo gli allenamenti, riesce a recuperare meglio era riposarsi.

Ma in cosa consiste l’allenamento e qual è la sua routine d’allenamento? C-Bum si sveglia alle 7:30, dopo di che effettua degli esercizi di respirazione, seguiti da 20 minuti di cardio leggero. A questo punto Bumstead va in sauna, fa un tuffo ghiacciato, e fa degli altri esercizi di respirazione che stimolano il recupero muscolare.

Proprio qualche giorno fa, su queste pagine abbiamo pubblicato il confronto tra l’allenamento di un bodybuilder ed una ginnasta del Cinque du Soleil, da cui il primo non ne è uscito proprio bene a causa della scarsa flessibilità dei suoi muscoli.