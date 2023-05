La routine d'allenamento mattutina di The Rock vi metterà a dura prova

Il popolare bodybuilder e youtuber Will Tennyson ha seguito la routine d’allenamento mattutina di una delle più importanti star del cinema, oltre che ex wrestler: Dwayne “The Rock” Johnson.

La sua routine inizia con la sveglia alle 4 del mattino, e con 30-50 minuti di cardio di solito facendo jogging o ellittica. Successivamente si dedica alla meditazione ed a una gigantesca colazione con bistecca, uova e pane tostato.

L’allenamento vero e proprio invece consiste in un back day composto dai seguenti esercizi:

Lat Pulldown a presa larga: 4 serie da 12

Rematore bilanciere: 4 serie da 12

Rematore manubri braccio singolo: 4 serie da 12

Stacco bilanciere: 3 serie da 10

Pullup: 3 set

Scrollate manubri: 4 serie da 12

Inverted row: 4 serie da 12

Iperestensioni: 4 serie da 12

Dopo l’allenamento, Tennyson si è concesso un frullato con mela, creatina, proteine in polvere, elettroliti e carboidrati in polvere. A questo punto è tempo per una doccia fredda. Se però volete, potete anche seguire l’allenamento degli addominali di The Rock.

“La mia produttività è semplicemente travolgente in questo momento”, afferma. “Ho fatto tutto il lavoro che dovevo fare oggi, ho iniziato le cose per domani, e la cosa bella è che è solo l’una del pomeriggio! Ho già raggiunto il numero di passi per la giornata. Ero partito pensando che sarei stato molto stanco a questo punto della giornata, invece non è così!.