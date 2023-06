Rosalía: il video della nuova canzone Tuya tra Tokyo e un simpatico cane

La popstar spagnola Rosalía ha pubblicato sul proprio canale ufficiale YouTube il videoclip per la nuova canzone “Tuya”, ambientato tra le strade di Tokyo e che vede come protagonista oltre che la cantante un simpatico cane.

“L’esplorazione fa parte di ciò che sono come musicista e, nel caso di ‘Tuya’, ispirazioni come reggaeton, strumenti giapponesi, flamenco e gabber techno coesistono allo stesso livello”, ha osservato Rosalía in un comunicato stampa diffuso dalla cantante, divenuta una delle più apprezzate del suo panorama di riferimento.

Il 2023 di Rosalía si è aperto col botto, con esibizioni al Coachella ed al Primavera Sound 2023 di Barcellona della scorsa settimana.

Il tour mondiale di Rosalía approderà anche nel nostro paese: il 23 Giugno 2023 la popstar salirà sul palco degli iDays di Milano, in programma all’Ippodromo. Ad aprire il concerto ci sarà Clara Soccini, divenuta famosa al grande pubblico dopo l’incredibile successo della serie tv Mare Fuori, dove ha vestito i panni di Crazy J.

Sempre a proposito di eventi milanesi, di recente sono state annunciate le date del Nameless Festival 2024,che si terrà dal 14 al 16 Giugno 2024 tra Annone Brianza, Molteno e Bosisio Parini.